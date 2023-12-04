BAL 4. Grup'ta 1965 Manisa SK ve Yıldızspor 45 FK berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1965 Manisa SK ile Yıldızspor 45 FK karşılaşması 1-1 sonuçlandı. BAL'daki bir diğer Manisa temsilcisi Yunusemre Belediyespor ise kendi evinde Çeşme Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1965 Manisa SK ile Yıldızspor 45 FK karşılaşması 1-1 sonuçlandı. BAL'daki bir diğer Manisa temsilcisi Yunusemre Belediyespor ise kendi evinde Çeşme Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

BAL 4. Grup 9. hafta mücadeleleri tamamlandı. BAL'da şampiyonluk için mücadele veren 2 Manisa takımı olan 1965 Manisa SK ile Yıldızspor 45 FK 9. hafta mücadelesinde Saruhanlı İlçe Stadında karşılaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanarak her iki takımda 15 puana yükseldi. Oynadığı 8 maçta 15 puan toplayan 1965 Manisa SK averajla 4. sırada yer alırken, oynadığı 9 maçta 15 puan toplayan Yıldızspor 45 FK ise averajla 6. sırada yer aldı. BAL'daki bir diğer Manisa temsilcisi olan Yunusemre Belediyespor ise kendi evinde Çeşme Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak ligdeki 6. mağlubiyetini aldı. Yunusemre Belediyespor topladığı 7 puanla 15 takımlı ligde 12. sırada yer aldı.

BAL 10. haftasında Yıldızspor 45 FK kendi evinde Asarlık Gençlik ve Spor Kulübünü ağırlarken, 1965 Manisa SK ise deplasmanda TKİ Tavşanlı Linyitspor'un konuğu olacak. Yunusemre Belediyespor ise 10. haftayı bay geçen takım olacak. - MANİSA