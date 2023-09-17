Bakü'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' etkinlikleri kapsamında, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi. Hazar Denizi kıyısındaki parkta toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balonlarla süsledi ve tur attı. Etkinlik, şehirlerin insan odaklı, yaşanabilir, bisiklet dostu ve sağlıklı şehirler olarak yeniden tasarlanması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Hazar Denizi kıyısındaki parkta toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balonlarla süsledi. Aralarında Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşlarının da yer aldığı kadınlar parkta bisikletleriyle tur attı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonu sorumlusu Pınar Oklap, yaptığı açıklamada etkinliği, şehirlerin insan odaklı, yaşanabilir, bisiklet dostu ve sağlıklı şehirler olarak yeniden tasarlanması gerektiğine dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini bildirdi.

Oklap, "Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin rahatlıkla erişebildiği, faydalanabildiği alanlar olarak kullanıma sunulmasını istiyoruz. Sağlıklı bir toplum ve yaşanabilir bir gelecek için, özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'otomobilsiz pazar' ilan edilmesini istiyoruz." dedi.