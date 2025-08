Bakan Yardımcısı Eminoğlu: 'Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Uşak'a gelerek, Yaz Okulu Kapanış programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Uşak'a geldi. Bakan Yardımcısı Uşak'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdikten sonra Bir Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen Yaz Okulu Kapanış programına katıldı. Programa Bakan Yardımcısı Eminoğlu'nun yanı sıra, Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Program Kuran-ı Kerim Tilaveti okunmasıyla ile başladı. Ardından konuşma yapan Bakan Yardımcısı Eminoğlu; "Uşak'ta bugün özellikle gençlik merkezlerimizi ziyaret ettik. Yakın zamanda planlanan kamp alanını da inceledik. Gençlerimizle buluştuk, onlarla söyleşi gerçekleştirdik. Spor merkezini ziyaret ederek spor salonunda gençlerimizle bir araya geldik. Elhamdülillah, Uşak'ta çok güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah bundan sonra da daha hayırlı işler hayata geçirilecek" dedi.

"Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil"

Gazze'de, Filistin'de ve Kudüs'te birçok çocuğun öldüğünü dile getiren Eminoğlu, "Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te, bugün orada binlerce, milyonlarca kardeşlerimiz var. On binlerce kardeşimiz şehit edildi. Şunu her zaman ifade ediyoruz, çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken değil. Orada her gün açlıktan, şiddetten, katliamdan çocuklar öldürülüyor. O yüzden biz burada nasıl kendi çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, Gazze'deki, Filistin'deki, Suriye'deki bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara da mihmandarlık yapmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onları asla unutmayacağız." dedi.

Öte yandan programda, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan ve AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı. - UŞAK