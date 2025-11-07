Bakan Osman Aşkın Bak, Milli Sporcuları Ziyaret Etti

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcularla bir araya geldi ve onlara başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcuların müsabakalarını izlemek ve Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak resmi açılış törenine katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Bakan Osman Aşkın Bak, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ile Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcuları, konakladıkları sporcular köyünde ziyaret etti.

Milli sporcularla sohbet ederek durumları hakkında bilgi alan Bakan Bak, ay-yıldızlılara 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda başarılar diledi.

Türkiye, 21 Kasım'a kadar sürecek olan 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda, 20 spor dalında 110'u kadın, 102'si erkek, 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
