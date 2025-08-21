Bakan Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli’yi Tebrik Etti

Bakan Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli’yi Tebrik Etti
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanan milli sporcu Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı tebrik mesajında, "Kuzey Tunçelli yeniden Dünya Gençler şampiyonu. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
