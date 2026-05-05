Bakan Bak, Meclisspor ile şöhretler karması arasındaki gösteri maçında futbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Meclisspor ile şöhretler karması arasında düzenlenen gösteri maçında forma giyerek, kamu çalışanlarını Futbol Turnuvası'na davet etti ve sporun stres atma konusunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Altındağ Stadı'nın ev sahipliğinde, 96 kamu kurumunun katılımıyla 15. kez gerçekleştirilecek turnuva öncesi gösteri karşılaşması düzenlendi.

Bakan Bak, maçtan önce yaptığı konuşmada "Ankara bürokrasisi streslidir, tempo yüksektir. Arada biraz eğlenmeye, stres atmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla kamu kurumlarından arkadaşlarımızı bu turnuvaya bekliyoruz. Kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza diyoruz ki; stresi atın kenara, sahaya gelin." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Türk Hava Yolları Açık Golf Turnuvası'nı örnek göstererek Türkiye'nin uluslararası organizasyon düzenleme kabiliyetine vurgu yapan Bak, 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Futbol Takımı ile CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

TBMM bünyesinde oluşturulan takım ile tanınmış isimlerin yer aldığı ekip arasındaki maçın santrasını, Bakan Bak ve organizasyonun sponsoru Kıta Grup adına MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca gerçekleştirdi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan eski milli halterci Halil Mutlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, eski futbol hakemi Bünyamin Gezer, iş insanı Hasan Kartal, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik gibi isimlerin oynadığı karşılaşma, 4-4 sonuçlandı.

Meclisspor forması giyen Bakan Bak, 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
