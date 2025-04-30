Bakan Kurum, Galatasaray Başkanı Özbek'i Kabul Etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kabul ederek spor kulüplerine destek vereceklerini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kabul etti.
Bakan Kurum, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyareti için teşekkür ediyorum. Spor kulüplerimizin yanında olmayı, spora her daim destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor