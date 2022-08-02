Bakan Kasapoğlu: "Türkiye spor ülkesi, illerimiz artık sporda bir marka"
Konya Olimpik Veledromu Pistte bisiklet süren sporcular Antrenman yapan sporcular Projeyi anlatan sinevizyon gösterimi Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun konuşması Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın konuşması...
- Güncelleme:
Konya Olimpik Veledromu
Pistte bisiklet süren sporcular
Antrenman yapan sporcular
Projeyi anlatan sinevizyon gösterimi
Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun konuşması
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması
Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın konuşması
Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın medya tanıtım organizasyonu kapsamında açılışı yapılan veledromda konuştu.
AA / Spor