Bakan Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda şampiyon olan Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı final mücadelesinde Fransa'yı 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon olarak altın madalya kazandı. Madalya töreninin ardından Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk'ten oluşan ay-yıldızlılar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çektikleri video ile teşekkürlerini iletti. Bakan Kasapoğlu ise yayımladığı tebrik mesajı ile millileri kutladı. Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden ve aldıkları madalya ile ülkemizi gururlandıran Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk kardeşlerim tarihte bir ilki başararak ülkemize altın madalya getirdikleri için teşekkür ediyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor