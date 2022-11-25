KYK kredi faizleri siliniyor! Başvurular e-Devlet'ten başladı

Binlerce öğrenci, KYK kredi faizlerinin silinmesiyle ilgili çalışmadan gelecek haberi bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyle e-Devlet'ten başladığını duyurdu.

Enflasyonun yükselmesinin ardından KYK'dan kredi alıp henüz ödemeyen öğrencilerin faizleri de ciddi oranda arttı. Konunun geçtiğimiz günlerde gündem olmasının ardından öğrencilerin talebine kulak veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapılan çalışmanın ardından KYK faizlerinin silineceğinin müjdesini verdi. Gençler de geçtiğimiz aylarda duyurulan bu çalışmanın detaylarını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

SORGULAMALAR E DEVLET ÜZERİNDEN BAŞLADI

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu. Kasapoğlu ayrıca, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu Kredi ve burs için yarın 23:59'a kadar başvuru yapılabileceğini açıkladı.

"KREDİ BORCU NEYSE ÖDEME MİKTARI NEREDEYSE O OLACAK"

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde: "Öğrenim kredilerindeki geri ödemenin ilave tutarının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimizi bu düzenleme ile birlikte aldıklarının üzerinde bir tutar ödemeyecekler. Bu çalışmadan düzenlemeden kredi almaya başlayacak hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak.

27 MİLYAR TL'LİK TUTAR ÖĞRENCİLERİMİZİN SIRTINDAN ALINDI

Yurt ücretlerinde artış olmayacak. 2022'de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık, ilave bir artış olmadı. 27 milyar TL'lik bir tutar gençlerin omuzlarından alındı. AK Parti'nin tüm alanlarda olduğu gibi gençlikte ve sporda devrimleri devam ediyor. Genç odaklı eser ve hizmet siyaseti ile gençlerimize çok büyük katkılar açan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."