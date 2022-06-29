Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 3'üncü gününde cimnastik, güreş ve bocce branşlarında madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın üçüncü milli sporcularımız; 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Cimnastikte Adem Asil ile Güreşte Muhammet Karavuş altın madalya kazanırken, diğer güreşçilerimiz Samet Ak, Fatih Erdin ve Feyzullah Aktürk gümüş madalyanın sahibi oldu. Bocce branşında Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi bronz madalya kazandığı organizasyonda, güreşte Salim Ercan da madalya kürsüsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor