Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır anlayışıyla çalışıyoruz

Sancaktepe'de Kitap Kafe, Fitness ve Spor Merkezleri açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tüm illerimizde olduğu gibi Sancaktepe'nin de her bir karışında da gençler, kadınlar ve ilçe sakinleri için hizmet üretmeye, eser siyasetine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Sancaktepe'de Kitap Kafe, Fitness ve Spor Merkezleri açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tüm illerimizde olduğu gibi Sancaktepe'nin de her bir karışında da gençler, kadınlar ve ilçe sakinleri için hizmet üretmeye, eser siyasetine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Gençlerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan içerisinde kick bokstan fitnessa, karatedan jimnastiğe 18 branşta eğitim imkanı sunan spor merkezi ve Kitap Kafe'nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı.

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