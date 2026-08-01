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Bakan Işıkhan, Bolu kampındaki Mardin 1969 Spor’u ziyaret etti

Bakan Işıkhan, Bolu kampındaki Mardin 1969 Spor’u ziyaret etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek yeni ekiplerden Mardin 1969 Spor’un Bolu kampını ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek yeni ekiplerden Mardin 1969 Spor'un Bolu kampını ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki Esentepe mevkiisinde sürdüren Mardin 1969 Spor'u ziyaret etti. Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor'un kamp çalışmalarını takip eden Bakan Işıkhan, Başkan Rıdvan Aşar, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Takımın hazırlıkları hakkında bilgi alan Işıkhan, futbolcularla sohbet ederek Mardin 1969 Spor'a yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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