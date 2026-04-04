Bakan Bak, TMOK başkanlığına seçilen Veli Ozan Çakır'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen ve aynı zamanda Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Veli Ozan Çakır'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde düzenlenen TMOK olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ı tebrik ediyorum. Veli Ozan Çakır ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."