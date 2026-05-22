Bakan Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u kutladı, Konyaspor'a da mücadeleleri için teşekkür etti.
Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Finalist Konyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel