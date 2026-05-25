Bakan Bak'tan Karate Milli Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda 3 altın, 6 gümüş olmak üzere toplam 9 madalya kazanan Karate Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, mesajında milli sporcuları ve emeği geçenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ülkemize 3 altın, 6 gümüş olmak üzere toplam 9 madalya kazandıran Karate Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Madalya kazanan milli karatecilerimizin başarılarının devamını diliyorum."