Haberler

Bakan Bak'tan olimpiyat kotası alan milli sporculara tebrik

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında kota elde eden milli sporcular İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz'ı kutladı. Bakan, sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında kota elde eden milli sporcular İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"06-22 Şubat tarihlerinde İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan kadınlarda İrem Dursun ve erkeklerde Abdullah Yılmaz'ı kutluyorum. Milli sporcularımıza 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz'ın elde ettiği başarıda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

