Bakan Bak'tan Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off serisinin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'ı kutluyorum. Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı takıma gelecek yıl ülkemizi temsil edeceği Avrupa kupalarında başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Fatih Çakmak