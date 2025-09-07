Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na Tebrik Mesajı

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı ve başarılarını kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayınladığı tebrik mesajında, "Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde rakibi İtalya karşısında büyük bir mücadele vererek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir. Filenin Sultanları'nın gelecek nesillere de ilham kaynağı olacak bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA

