Bakan Bak'tan Dursun Özbek'e tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.
Bakan Bak, Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek için yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılan seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i tebrik ediyorum. Dursun Özbek'e ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı