Bakan Bak'tan Dünya Kupası'nda birinci olan milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabında altın madalya kazanan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Türk sporunun gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlonda ülke tarihimizin ilk Dünya Kupası altın madalyasını kazanarak bizleri sevindirdi. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nı kazanarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.