Bakan Bak'tan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na Destek Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek final müsabakasında A Milli Kadın Basketbol Takımı'na başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile çeyrek final müsabakasına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na başarı dileyerek, "Başarılar Potanın Perileri. 86 milyonun kalbi ve duası sizinle" ifadelerine yer verdi. - ANKARA