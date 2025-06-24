Bakan Bak'tan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na Destek Mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı'na başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2025 Avrupa Kadınlar Şampiyonası çeyrek final müsabakasında A Milli Kadın Basketbol Takımı'na başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile çeyrek final müsabakasına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na başarı dileyerek, "Başarılar Potanın Perileri. 86 milyonun kalbi ve duası sizinle" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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