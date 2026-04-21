Haberler

Bakan Bak, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 13. şampiyonluğunu elde eden Rıza Kayaalp'i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum. 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp, parlak kariyerine yeni bir zafer daha eklemiş oldu. Milli güreşçimiz, daha önce Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdırdı. Elde ettiği tarihi başarıyla ülkemizi gururlandıran Rıza Kayaalp'e teşekkür ediyorum. Milli güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

