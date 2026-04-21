Bakan Bak, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kazandığı altın madalyayla 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum. 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp, parlak kariyerine yeni bir zafer daha eklemiş oldu. Milli güreşçimiz, daha önce Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdırdı. Elde ettiği tarihi başarıyla ülkemizi gururlandıran Rıza Kayaalp'e teşekkür ediyorum. Milli güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."