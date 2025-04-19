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Bakan Bak, Kocaelispor'u Süper Lig'e Yükselişi İçin Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u tebrik etti. Bakan, futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutlayarak, 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan takıma başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u tebrik etti.

Bakan Bak, Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Kocaselispor'a başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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