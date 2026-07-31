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Bakan Bak, Kağıthane Yaz Spor Okulları Şöleni'ne katıldı

Bakan Bak, Kağıthane Yaz Spor Okulları Şöleni'ne katıldı
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KAĞITHANE Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları Şöleni, Hasbahçe Stadı'nda gerçekleştirildi.

KAĞITHANE Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları Şöleni, Hasbahçe Stadı'nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı programda öğrenciler, yıl boyunca aldıkları eğitimi gösterilerle sergiledi. Etkinlik, madalya ve sertifika töreniyle sona erdi.

Program, Yaz Spor Okulları öğrencilerinin kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejin ardından basketbol, futbol, voleybol, karate, tekvando, cimnastik, güreş ve modern okçuluk başta olmak üzere farklı branşlarda gösteriler gerçekleştirildi. Öğrenciler, yıl boyunca aldıkları eğitimi sahaya yansıttı. Gösteriler, izleyicilerden alkış aldı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım, öğrenciler, aileleri, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKAN BAK: SPOR EN GÜÇLÜ YATIRIMLARDAN BİRİ

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, özgüven ve sosyal beceriler kazanmalarına katkı sunduğunu söyledi. Bakan Bak, ailelere çocuklarını sporla buluşturmaları çağrısında bulundu. Bakan Bak, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin öncülüğünde ilçeye kazandırılan tesislerin gençlerin geleceğine yapılan önemli yatırımlar olduğunu belirtti. Sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutan en etkili araçlardan biri olduğunu ifade etti.

ÖZTEKİN: SPOR YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise Yaz Spor Okulları'nın çocuklara yalnızca spor eğitimi vermediğini söyledi. Program sayesinde çocukların disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandığını belirten Öztekin, spor yatırımlarını ve eğitim programlarını artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

22 BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Kağıthane Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında çocuk ve gençlere 22 farklı branşta eğitim veriliyor. Basketbol, futbol, voleybol, yüzme, tenis, masa tenisi, atletizm, güreş, boks, karate, tekvando, wushu, hentbol, badminton, futsal, dart, cimnastik, buz pateni, satranç, modern okçuluk ve geleneksel okçuluk branşlarının yanı sıra, özel gereksinimli çocuklara yönelik engelli yüzme ve engelli basketbol eğitimleri de program kapsamında yer alıyor. Program, madalya ve sertifika töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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