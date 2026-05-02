Bakan Bak, Hentbol Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off serisinin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'ı kutluyorum. Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde eden siyah beyazlı ekibe ülkemizi temsil edeceği Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı