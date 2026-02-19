Bakan Bak, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Nottingham Forest maçını takip etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı izlemek için stada geldi. Bakan Bak, protokol tribününde mücadeleyi takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı