Haberler

Bakan Bak, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını takip etti

Bakan Bak, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını takip etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Nottingham Forest maçını takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Nottingham Forest maçını takip etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı izlemek için stada geldi. Bakan Bak, protokol tribününde mücadeleyi takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Bakan Gürlek umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son nokta konuldu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti