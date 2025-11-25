Bakan Bak, Deaflympics'te Madalya Kazanan Sporcuları Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-25 Kasım tarihlerinde düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) 18 branşta 186 sporcuyla temsil edildi. 82 ülkeden 2 bin 971 sporcunun katıldığı dev organizasyonda 2'si altın, 8'i gümüş ve 16'sı bronz olmak üzere 26 madalya kazanan milli sporcularımız elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandırdı. Madalya kazanan sporcularımızı canıgönülden kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda antrenörlerimizin, kulüplerimizin, federasyonlarımızın, sporcularımızın ailelerinin büyük katkısı var. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."