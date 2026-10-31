Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokeyleri tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 88. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile 46. Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokeyleri tebrik etti. Bak, 'Etsuko' ile kupanın sahibi olan Ayhan Kurşun ve 'Özmen Bey' ile birincilikle bitiren Selim Kaya'ya başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 88. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile 46. Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokeyleri kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen 88. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Etsuko" isimli safkan ile kazanan jokey Ayhan Kurşun ve 46. Cumhuriyet Koşusu'nu "Özmen Bey" isimli safkan ile birincilikle bitiren jokey Selim Kaya'yı tebrik ediyorum. Yapılan yarışlarda mücadele edenleri de kutluyor, jokeyler Ayhan Kurşun ile Selim Kaya'ya başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 444 sitede yayınlandı.
20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı! 1 ölü, 6 yaralı: FBI devreye girdi

AVM'ye silahlı saldırı! 1 ölü, 6 yaralı: FBI devreye girdi
Ukrayna İHA'sının vurduğu RMS Team İstanbul Boğazı'ndan geçirildi! Gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'nın vurduğu gemi Boğaz'dan geçti! Görüntüler ürpertti
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
Van-Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ilk karla beyaza büründü

Kara kış erken geldi! Bir anda başladı, her yer beyaza büründü
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu

Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi