Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokeyleri tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 88. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile 46. Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokeyleri kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen 88. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı "Etsuko" isimli safkan ile kazanan jokey Ayhan Kurşun ve 46. Cumhuriyet Koşusu'nu "Özmen Bey" isimli safkan ile birincilikle bitiren jokey Selim Kaya'yı tebrik ediyorum. Yapılan yarışlarda mücadele edenleri de kutluyor, jokeyler Ayhan Kurşun ile Selim Kaya'ya başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA