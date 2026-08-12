Bakan Bak'tan Tarihi Altın Madalya Sahibi İlke'ye Kabul

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Bak'ın, İstanbul'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanarak tarihe geçen İlke'yi ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın'ı bakanlıkta kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun modern pentatlon tarihinde Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyayı kazandırdığı vurgulandı.

Öte yandan, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu ile Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Aydın'ı makamında ağırladı.

Kaynak: AA