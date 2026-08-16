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Milli Para Yüzücü Defne Kurt'tan Avrupa Şampiyonluğu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'daki Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazanan Defne Kurt'u tebrik etti. Kurt ayrıca 50 metre serbestte gümüş madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt'u kutladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Kurt Avrupa şampiyonu. Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt, 100 metre serbestte 59.21'lik derecesiyle birinci oldu.

Milli sporcu, organizasyonda 50 metre serbestte de 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA
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