Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, milli atıcıları kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli sporcuların kazandığı 9 madalyayı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 9 madalya kazanan milli atıcıları tebrik etti.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Atıcılık branşında geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Telefon kavgası facia ile bitti! Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Dayı dehşet saçtı! Bir telefon konuşması 3 kişiyi hastanelik etti
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı