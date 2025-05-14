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Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de Başlıyor

Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de Başlıyor
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Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 2. ayağı olan Baja Troia Türkiye, 16-18 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştiriliyor. 30'dan fazla ekip, 637 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye, 16-18 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısına, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, İSOFF Başkanı Mahir Alp, Baja Troia Türkiye Direktörü Tolga Aydın ile yetkililer katıldı.

Toplam 637 kilometrelik parkurda koşulacak organizasyona İtalya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelerden 30'dan fazla ekip katılacak.

Çanakkale merkezde 16 Mayıs Cuma günü başlayacak yarışmada, Karapınar, Kiralı, Denizgöründü, Akçeşme ve Terzioğlu etapları geçilecek.

Kazanan ekipler, 18 Mayıs Pazar günü Truva Atı'nın önünde düzenlenecek ödül töreniyle kupalarını alacak.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Spor
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