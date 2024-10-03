Üye Girişi
Haberler

Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olimpiyat madalyalı eski milli sporcu Bahri Tanrıkulu, 'Tekvando kazanacak' sloganıyla Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığı için adaylığını açıkladı. Tanrıkulu, camianın birlik ve beraberliği ile uluslararası başarıların artırılması hedefini belirtti.

Olimpiyat madalyalı eski milli sporcu Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Olimpiyat madalyalı eski milli sporcu Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığı için resmi olarak adaylığını açıkladı. 'Tekvando kazanacak' sloganıyla yola çıktığını aktaran Tanrıkulu, "Bu yolda, sadece sportif başarıyı değil, hak, adalet, düzen, güven, milli duygular, bayrak, inanç ve kul hakkı gibi önemli değerlere sahip çıkmayı vaat ediyoruz. Bu yorgun yönetim yapısına karşı camianın tabanından aldığım desteğin sorumluluğunu üstlenerek ve bu güvenle seçim yarışına giriyorum" dedi.

Bahri Tanrıkulu, tekvando camiasındaki tüm paydaşlarla birlikte çalışarak, Türkiye'yi uluslararası arenada daha da yukarılara taşıyacak projelerle yola çıktığını ve sporda başarıya ulaşmanın tek yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahri Tanrıkulu Politika Türkiye Spor

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS P94 puanı nedir, 2024 KPSS Lise puanı ne işe yarar? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile asker, jandarma, astsubay, uzman erbaş olunur mu, nasıl olunur, şartları ne? KPSS Ortaöğretim P94 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ile memur olunur mu, lise KPSS ile hangi kurumlara girilir? KPSS Ortaöğretim lise P94 puanı kaç yıl geçerli, 1yıl mı, 2 yıl mı? KPSS Ortaöğretim baraj kaç? 2024 Lise KPSS P94 puanı barajı var mı? KPSS Ortaöğretim atama taban puanları kaç 2024 (DÜZ MEMURLUK)? KPSS Lise Ortaöğretim branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak?
title