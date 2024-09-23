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Bahri Tanrıkulu: Tekvando Federasyonu'nda Değişim Zamanı Geldi

Bahri Tanrıkulu: Tekvando Federasyonu'nda Değişim Zamanı Geldi
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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Adayı Bahri Tanrıkulu, 20 Ekim'deki genel kurul öncesinde, federasyonda köklü değişim ve çağ atlatacak projelerle yönetime talip olduğunu açıkladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Adayı Bahri Tanrıkulu camianın artık değişim istediğini belirterek göreve gelmeleri durumunda çağ atlatacaklarını söyledi.

20 Ekim'de Ankara'da gerçekleşecek olağan genel kurulda tekvando federasyonu başkan adaylığını açıklayan Bahri Tanrıkulu seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerinde Olimpiyat İkinciliği, 3 Dünya Şampiyonluğu ve 5 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Tanrıkulu yaptığı açıklamada "Ben yıllarca ülkemi, camiamı en iyi şekilde temsil ettim. Artık önce Allah'a sonra camiamıza emanetiz. Onların desteğini alacak bu seçimleri kazanacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunun kulüpleri var, bu camia bizim camiamız. Camiadan çok güzel bir teveccüh, destek var bana. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Mevcut yönetimi eleştiren Tanrıkulu 20 yıldır Tekvando Federasyonu'nu yönetenlerin proje bazlı hareket etmediğini ve camiaya verilen sözlerin tutulmadığını öne sürerek yönetime geldiklerinde ciddi bir köklü değişime gideceklerini belirtti. Bahri Tanrıkulu, birçok projeleriyle birlikte ilk olarak tesisleşmeye gideceklerini ve ardından Tekvando Süper Ligi ve Bölgesel Liglerin kurulacağını, alt yapıdan yetişen sporcuların önünü açmayı ve daha yetenekli sporcuları camiamızla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca kuracakları Pi Tekvando yazılımı ile çağ atlatmayı hedeflediklerini belirten Tanrıkulu, tekvandoyu hak ettiği yere Genç ve dinamik kadrosuyla taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bahri Tanrıkulu Politika Türkiye Spor

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