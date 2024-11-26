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Bahri Tanrıkulu Poomsae Milli Takımı'nın Kampını Ziyaret Etti

Bahri Tanrıkulu Poomsae Milli Takımı'nın Kampını Ziyaret Etti
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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Poomsae Milli Takımı'nın İstanbul'daki kampını ziyaret etti ve sporculara destek verdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Poomsae Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü tesislerinde kamp yapan milli sporcularla bir araya gelen Tanrıkulu, önemli şampiyona öncesi takıma destek verdi.

Poomsae Teknik Kurul Başkanı Şaban Değermenci ile kurul üyeleri Mevlüt Pekcan ve Elif Soytürk'ten şampiyonluk sözü alan Tanrıkulu, takımın motivasyonunu artırmak için mesajlar verdi.

Dünya Poomsae Şampiyonası, 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenecek. Türkiye, dört yıl sonra organizasyonda temsil edilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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