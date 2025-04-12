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Bahri Tanrıkulu, ETU Asbaşkanlığına Seçildi

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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Almanya'da yapılan genel kurulda Avrupa Tekvando Birliği asbaşkanlığına getirildi. Tanrıkulu, görevine ilişkin olarak Türk tekvandosunun uluslararası alandaki gücünü artırma hedefini vurguladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Tekvando Birliğinde (ETU) asbaşkanlığa seçildi.

Federasyonun açıklamasına göre, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen genel kurul sonucu ETU'nun yeni dönem yönetim kadrosu belli oldu.

Tanrıkulu, Sakis Pragalos'un yeniden ETU Başkanı seçildiği toplantıdaki oylama neticesinde asbaşkanlık görevine getirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun eski başkanı Metin Şahin (2003-2024) de asbaşkanlar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıkulu, "Bu görev, yalnızca şahsım için değil aynı zamanda Türk tekvandosunun uluslararası alandaki gücünün ve saygınlığının da bir göstergesidir. Dünya tekvandosunda söz sahibi ülkelerden biriyiz. Sporcularımızın madalya kürsüsündeki başarıları kadar yönetsel alandaki etkinliğimizin de artması gerekiyordu. Bu yeni görev, bu anlamda büyük bir fırsat sunuyor. Ülkemizin spordaki marka değerini daha da yukarı taşımak için var gücümle çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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