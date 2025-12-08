Haberler

Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Güncelleme:
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan hakkında karar verildi. 3 isim de tutuklandı.

Bahis soruşturmasında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, eski Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan tutuklandı.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

METEHAN BALTACI VE MURAT SANCAK TUTUKLANDI

Soruşturmada ilk tutuklama kararları geldi. Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan tutuklandı.

