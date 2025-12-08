Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan hakkında karar verildi. 3 isim de tutuklandı.
FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturmada ilk tutuklama kararları geldi. Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan tutuklandı.