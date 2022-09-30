Bahis oynarken görüntülendiği iddia edilen gözlemci Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine atandı

Bahis oynarken görüntülendiği iddia edilen ve bu sebeple MHK tarafından bir süre görev verilmeyen Sabit Hacıömeroğlu, Süper Lig gözlemciler listesine yeniden girmeyi başardı. Hacıömeroğlu, Pazar günü oynanacak sezonun ilk derbisi olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında görevlendirdi.

TFF'nin Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine yaptığı atama gündeme oturdu. Bahis oynarken görüntülendiği iddia edilen gözlemci dev maçta görev alacak.

BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, 6 Kasım 2021'de TV 100'de yayınlanan VAR Odası adlı programda ekranlara getirilen bir fotoğrafta Sabit Hacıömeroğlu'nun bahis oynadığı iddia edilmişti. Dönemin MHK'si ise bunun üzerine Hacıömeroğlu'na bir süre görev vermemişti. Yeniden Süper Lig gözlemciler listesine girmeyi başaran Sabit Hacıömeroğlu, 8. haftada oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine atandı.

DERBİYİ VOLKAN BAYARSLAN YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan'ın görev yapacağını açıkladı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok olacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Atilla Karaoğlan. Karşılaşmanın gözlemcileri olarak da Sabit Hacıömeroğlu ve Tolga Özkalfa görev yapacak.