Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Güncelleme:
TFF, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Eren Elmalı'nın A Milli Takım'dan çıkarıldığı açıklandı.

  • Eren Elmalı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.
  • Eren Elmalı'nın bahis oynadığı tespit edildi ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
  • Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak da aday kadrolardan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

EREN ELMALI MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen ve disiplin kuruluna sevk edilen Eren Elmalı'nın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF, A Milli Takım, Ümit ve U19 Milli Takımların aday kadrolarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Milli Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi. Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Haber YorumlarıKazim Akgün:

adam 4 yıl önce Kasımpaşa dayken oynamış ne alaka şimdi de milli takımı bozuyorsunuz

Haber YorumlarıMusty:

su tipin bahis oynamamasinin imkani var mi

Haber YorumlarıSahin Sahin :

Bunlar cezasiz kalmamali. Hatta Futboldan men edilmeli

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu ülke öyle hale geldi ki, FETÖ ile işbirliği yapanlar çamuru başkalarına atarak sıyrıldılar. Teröre destek veren partiyle işbirliği yapıyorlar diyenler, bizzat teröristlerle işbirliği yapar hale geldi. Şikeden yargılanıp hüküm giyenler yaptıklarını unutturup, başkalarına çamur attılar ve maalesef bunu yapanlar itibar görünce algı yaratma operasyonları, siyaset ve spora iyice yerleşti. Tertemiz çıkan bir kulübün başkanı Bahis şirketi sahibi ben devrettim diyerek işin içinden kurtuluyor. Yani uyuşturucu satan suçsuz, içen suçlu.

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

eren dua et gs desin fb li olsaydın futbol lisansın iptal edilmişti

