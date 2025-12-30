Haberler

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Veolia Towers takımını 105-68 yenerek 8. galibiyetini aldı. Maçın ilk yarısında etkili bir performans sergileyen Bahçeşehir, devreyi 63-38 önde tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 17, Homesley 17, Mitchell 10, Cavanaugh 12, Williams 2, Koprivica 8, Ponitka 5, İsmet Akpınar 7, Göktuğ Baş 5, Hale 16, Furkan Haltalı 6

Veolia Towers: Williams 16, Daniels 22, Grey 2, Breunig 8, Perrin 9, Maronka 5, Mueller, Martin 2, Ogbe 2, Turudic 2

1. Periyot: 32-23

Devre: 63-38

3. Periyot: 85-52

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Almanya temsilcisi Veolia Towers'ı 105-68 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Veolia Towers ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Veolia Towers, 5. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 9-15. Bir dakika 41 saniye içinde Almanya temsilcisine 9-0'lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, 6. dakikada skoru 18-15'e getirdi. Kalan bölümde farkı açan ev sahibi takım, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 32-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren ve farkı 25 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 63-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Homesley'in skorer oyunuyla farkı 33 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip, son bölüme 85-52 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 105-68 galip ayrıldı.

Bu arada Bahçeşehir Koleji, Almanya temsilcisi karşısında bu sezon resmi maçlarda ilk yarılar itibarıyla en yüksek sayıya ulaştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Nijerya'ya galibiyeti tanıdık bir isim getirdi
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler
Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Nijerya'ya galibiyeti tanıdık bir isim getirdi
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak