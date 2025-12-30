Basketbol: BKT Avrupa Kupası
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Veolia Towers takımını 105-68 yenerek 8. galibiyetini aldı. Maçın ilk yarısında etkili bir performans sergileyen Bahçeşehir, devreyi 63-38 önde tamamladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan)
Bahçeşehir Koleji: Flynn 17, Homesley 17, Mitchell 10, Cavanaugh 12, Williams 2, Koprivica 8, Ponitka 5, İsmet Akpınar 7, Göktuğ Baş 5, Hale 16, Furkan Haltalı 6
Veolia Towers: Williams 16, Daniels 22, Grey 2, Breunig 8, Perrin 9, Maronka 5, Mueller, Martin 2, Ogbe 2, Turudic 2
1. Periyot: 32-23
Devre: 63-38
3. Periyot: 85-52
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Almanya temsilcisi Veolia Towers'ı 105-68 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Veolia Towers ise 12. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Veolia Towers, 5. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 9-15. Bir dakika 41 saniye içinde Almanya temsilcisine 9-0'lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, 6. dakikada skoru 18-15'e getirdi. Kalan bölümde farkı açan ev sahibi takım, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 32-23 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren ve farkı 25 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 63-38 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Homesley'in skorer oyunuyla farkı 33 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip, son bölüme 85-52 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 105-68 galip ayrıldı.
Bu arada Bahçeşehir Koleji, Almanya temsilcisi karşısında bu sezon resmi maçlarda ilk yarılar itibarıyla en yüksek sayıya ulaştı.