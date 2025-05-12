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Bahçeşehir Koleji U16 Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Bahçeşehir Koleji U16 Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
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Bahçeşehir Koleji, U16 Türkiye Şampiyonası'nda A. Efes'i 78-75 yenerek şampiyonluk elde etti. Takımın önemli oyuncusu Ömer Alp Elitaş, turnuvanın MVP'si seçildi.

Her yaş grubunda zirveyi hedefleyen ve altyapı yatırımlarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz sezon kazandığı U14 ve U18 Türkiye şampiyonluklarının ardından bu yıl da U16 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu yurt içi faaliyet programı kapsamında, 5-11 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen 16 güçlü takımın mücadele ettiği turnuvada, zirveye adını yazdıran takım Bahçeşehir Koleji oldu. Yarı finalde Fenerbahçe karşısında 76-66 galip gelen Bahçeşehir Koleji, finalde de üstün oyunuyla şampiyonluğu bırakmadı. Finalde, A. Efes'i 78-75'lik skorla mağlup eden Bahçeşehir Koleji, U16 kategorisinde zirvede yer aldı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ve 'En İyi 5' seçkisinde yer alan Bahçeşehir Koleji oyuncusu Ömer Alp Elitaş, hem bireysel başarısıyla hem de takım liderliğiyle öne çıkan isim oldu. Elitaş'ın performansı, Bahçeşehir Koleji'nin şampiyonluk yolculuğunda kilit rol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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