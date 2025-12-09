Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın U-BT Cluj-Napoca'yı konuk edecek
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımını konuk edecek. Müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertliler, grupta 3. sırada yer alırken, rakipleri 4. sırada bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 10. hafta maçında yarın Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımını ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Avrupa Kupası'nda 6 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan kırmızı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Romanya ekibi ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle bir basamak altta 4. sırada kendine yer buldu.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki son iki maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor