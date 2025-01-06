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Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 85-78 Mağlup Etti

Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 85-78 Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 85-78 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç, Sinan Erdem Salonunda oynandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 85-78 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar

Bahçeşehir Koleji: Jaleen Smith 17, Tyler Cavanaugh 12, Tai Odiase 3, Şehmus Hazer 9, Axel Bouteille 13, Furkan Korkmaz 17, Marko Simonovic 6, Mateusz Ponitka 8, Furkan Haltalı, Göktüğ Baş

Başantrenör: Dejan Radonjic

Tofaş: Marcquise Reed 23, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 5, Andzejs Pasecniks 13, Özgür Cengiz 5, OBrien 14, Uros Trifunovic 3, Kris Bankston 6, Berk Demir 5

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 15-23 (Tofaş lehine)

Devre: 38-38

3. Periyot: 58-58 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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