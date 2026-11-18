Bahçeşehir Koleji, Roma'yı 92-70 yenerek BKT Avrupa Kupası'nda 7. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu 8. maçında deplasmanda İtalya'nın Roma ekibini 92-70 mağlup etti. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligde 7. galibiyetini elde ederken Roma ise 5. yenilgisini yaşadı.
Salon: Palazzetto
Hakemler: Anne Panther (Almanya), Gentian Cici (Arnavutluk), Arnau Padros (İspanya)
Roma: Mannion 14, Watson 11, Stevenson 9, Strautins 11, Olynyk 6, Davis 7, Emejuru 2, Flowers 6, Simonovic 4
Bahçeşehir Koleji: Avramovic 4, Flynn 10, Cavanaugh 6, Ponitka 10, Williams 9, Reed 18, Inglis 9, Mike 9, Kenan Sipahi 4, Mitrovic 2, Dileo 5, Furkan Haltalı 6
1. Periyot: 15-17
Devre: 33-47
3. Periyot: 56-70
Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası D Grubu 8. maçında İtalya'nın Roma ekibini deplasmanda 92-70 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligde 7. galibiyetini elde ederken Roma ise 5. yenilgisini yaşadı.