Bahçeşehir Koleji, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, evinde Trabzonspor'u 91-65 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu
Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 7, Flynn 9, İsmet Akpınar 11, Williams 12, Homesley 8, Matt Mitchell 8, Hunter Hale 22, Mateusz Ponitka 5, Furkan Haltalı 7, Göktuğ Baş 2, Ahmet Arda Aydın
Başantrenör: Marco Barac
Trabzonspor: Royce Hamm Jr. 16, Tony Taylor 7, Marcquise Reed 15, Berk Demir 3, Yeboah 5, Tres Tinkle 8, Joseph Girard III 7, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Alican Güney 2
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
1. Periyot: 26-19 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 47-34 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 67-43 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL