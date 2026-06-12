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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Marko Barac ile yollarını ayırdı

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesinde katılan Sırp başantrenör Marko Barac ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Marko Barac ile yollar ayrıldı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2025-2026 sezonu öncesinde katılan başantrenör Marko Barac ile yollarımız ayrılmıştır. Marko Barac'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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