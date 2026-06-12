Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Marko Barac ile yollarını ayırdı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Marko Barac ile yollar ayrıldı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2025-2026 sezonu öncesinde katılan başantrenör Marko Barac ile yollarımız ayrılmıştır. Marko Barac'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.