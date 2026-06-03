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Bahçeşehir Koleji'nde Caleb Homesley sezonu kapattı

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Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Caleb Homesley, Beşiktaş GAİN maçında geçirdiği bilek sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN karşısında sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Caleb Homesley, sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Caleb Homesley, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final birinci maçımızın dördüncü çeyreğinde, devam kararı verilen pozisyonda geçirdiği bilek sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecektir. Kulübümüz, oyuncu sağlığını doğrudan etkileyen bu tür pozisyonlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin Türk basketbolunun geleceği adına büyük önem taşıdığına inanmaktadır."

Kırmızı-lacivertli takım, yarı final serisinde 1-0 geride bulunuyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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