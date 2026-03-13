Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 79-65 mağlup etti. Maçta ilk yarı 38-38 eşitlikle sona erdi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 10, Bleijenbergh 11, Miles 8, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan, Griffin 13, Cazalon 5, Omic 4

Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Mitchell 4, Flynn 9, İsmet Akpınar 16, Williams 4, Ford 10, Furkan Haltalı 7, Ponitka 2, Göktuğ Baş 2, Hale 11

1. Periyot: 21-15

Devre: 38-38

3. Periyot: 46-60

Beş faulle oyundan çıkan: 31.00 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş

Ameliyattan önceki sözleri duygulandırdı! Resmen hayatı anlatmış
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İran'dan Ankara'nın beklediği açıklama geldi
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı

Yıllardır bomboş duruyor! İstanbul'un göbeğindeki krizde yeni gelişme
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez

İran'da neler oluyor? Savaşı bırakıp neyin derdine düştüler
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay