Bahçeşehir Koleji, Marko Barac ile Anlaştı

Bahçeşehir Koleji, Marko Barac ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu için Mega Superbet takımının başantrenörü Marko Barac ile anlaşma sağladı. 36 yaşındaki Sırp antrenör, kariyerine 2009 yılında altyapı seviyesinde başladı ve 2022 yazında Mega Basket'te başantrenörlük yapmaya başladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-Off'ta yarı final oynama başarısı gösteren Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevi için son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden Mega Superbet takımını çalıştıran Marko Barac ile anlaşmaya vardı. 2025-26 sezonu ile birlikte Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak görev yapacak olan 36 yaşındaki Marko Barac,1989 yılında Belgrad'da doğdu. Barac, antrenörlük kariyerine 2009 yılında Superfund ve Kızılyıldız takımlarının altyapı seviyesinde başladı.

Sırp antrenör, 2013 yılında İtalya temsilcisi Ortona'nın başantrenörlüğünü yaparken, 2014-2015 sezonunu Czarni Slupsk takımında yardımcı antrenör olarak tamamladı. 2016-2018 yılları arasında KK Torlak takımını çalıştıran Barac, 2018-2019 sezonunda Mladost Zemun takımında başantrenörlük görevini üstlendi. 2019-2022 yılları arasında Adriyatik Ligi ekiplerinden Igokea'nın teknik ekibinde yer alan Sırp çalıştırıcı, 2022 yılında takımın geçici olarak başantrenörlüğünü yaptı. Marko Barac, 2022 yazında Adriyatik Ligi takımı Mega Basket'te başantrenörlük yapmaya başladı. Geride bıraktığımız 3 sezon Mega'da çalışan Barac, geçmişte Sırbistan alt yaş milli takımlarında da antrenörlük deneyimi yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha

Gece yarısı Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

600 bin kamu işçisinin dört gözle beklediği tarih netleşti
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.